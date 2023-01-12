محافظة أسوان تنفذ تجربة عملية لمكافحة التلوث البترولى بنهر النيل.. صور

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد بحضور فعاليات التجربة العملية السنوية لمكافحة التلوث البترولى بنهر النيل بمرسى الأعقاب "طيبة 8"، والذى نفذه مركز مكافحة التلوث البترولى النهرى بأسوان لـ"بتروسيف".

تأتى هذه التجربة فى إطار التعاون المتواصل بين وزارة البترول ومحافظة أسوان فى مجال الحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة بنهر النيل، وبالتعاون مع الجهات المعنية من إدارات البيئة والمراسى بالمحافظة، وشرطة المسطحات المائية والحماية المدنية، وهيئة الرى والصرف، بالإضافة إلى ممثلى الهيئة المصرية العامة للبترول، وممثل الشركة من المركز الرئيسى.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن تنفيذ التجربة العملية بشكل سنوى يأتى متواكباً مع سياسة الدولة فى تكثيف ومضاعفة الجهود من أجل حماية مجرى نهر النيل من كافة التعديات ومجابهة مختلف مصادر التلوث والحد من مخاطرها.

وأشار إلى أهمية هذه التجارب العملية فى نشر ورفع الوعى بمبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بجانب التوعية بالمخاطر وأساليب تجنبها حيث يعد ذلك خط الدفاع الرئيسى لمنع وقوع الحوادث مما يؤدى إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم بأن التجربة العملية شهدت مشاركة فعالة من مراكز الغردقة والسويس والتبين وأسيوط حيث تم خلال التجربة فرض سيناريو وهمى من حدوث تسريب بقعة من الديزل فى النيل تقدر بـ 3.5 م3 أمام مقر شرطة المسطحات مجهولة المصدر متجه شمالاً مع التيار.

وتابعت، بأنه تم وضع إستراتيجية للمكافحة فى ثلاث مواقع حيث يشمل الموقع الأول تأمين موقع محطة مياه بهريف 2 وذلك 25 عن طريق متر من الحواجز الماصة للزيت ، فيما يشمل الثانى موقع الإسترجاع أمام مركز المكافحة ، وتم فرد 200 متر حواجز مطاطية ومنظومة إسترجاع ميكانيكية وخزان عائم لإستقبال المخلفات السائلة ، بينما تضمن الموقع الثالث الشاطئ بشاطئ المغارة حيث تم عمل مكافحة شاطئية يدوية للبقع الزيتية المنتشرة على الشاطئ.