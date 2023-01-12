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مجلس الدولة يستقبل ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022 ذكور وإناث

الخميس، 12 يناير 2023 10:41 ص
مجلس الدولة يستقبل ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022 ذكور وإناث صورة ارشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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استكمل مجلس الدولة اليوم الخميس، استقبال ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بعد فتح باب تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء، وذلك بدأت من الإثنين الماضي 9 يناير 2023 حتى الأربعاء 25 يناير 2023، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، وتقدم الملفات والأوراق المطلوبة و أصول المستندات.
 
كان مجلس الدولة أعلن عن فتح باب سحب الملفات لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور و الإناث، ومن بعدها بقية الجامعات وفقاً لنظام التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022، وذلك كان بداية 3 ديسمبر حتى 19 ديسمبر الماضي، قد بدأ سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022 لخريجي كليات الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وخلال الساعات القادمة سيتم تحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، ومعها يوم لخريجى الجامعات الخاصة، وفي نهاية بعد انتهاء فترة سحب الملفات سوف يحدد يوم التظلمات وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا. 
التقديم للذكور والإناث. 
لا يقل التقدير عن جيد. 
عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام.
عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة. 
توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة. 
دفع 1000 لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.
 
مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي. 
 
 

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