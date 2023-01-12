اليوم السابع
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لو هتشغل الدفاية لازم تتبع هذه الخطوات لتجنب الماس الكهربائى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 12 يناير 2023 08:00 ص
لو هتشغل الدفاية لازم تتبع هذه الخطوات لتجنب الماس الكهربائى.. اعرف التفاصيل الدفاية الكهربائية
كتبت رحمة رمضان

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إذا كنت ترغب فى الحصول على تدفئة بمنزلك فى ظل التقلبات المناخية التى تشهدها البلاد وتحرص على استخدام الدفاية الكهربائية، فعليك اتباع بعض الخطوات الهامة للحفاظ على سلامة منزلك وتجنب التعرض لماس كهربائى، خاصة وأن استخدامها بطريقة خاطئة يعرض المواطن لحوادث الماس الكهربائى، لذلك هناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها لتجنب حدوث أى مشاكل وهى كالاتى:

 

1- مراجعة القاطع الأوتوماتيكى لفصل التيار بالدفاية الكهربائية حال وجود ماس كهربائي بداخلها.

2- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال والا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الاقل.

6- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

7- يراعى فصل التيار الكهربائى عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة اثناء النوم.

 

- وفيما يلى أنواع الدفايات:

النوع الأول: الدفايات المشعة:

يطلق على تلك الدفايات، دفايات البقعة المعينة، بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين، أو مكان معين لذا هى لاتعتبر إختيار مثالى أن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة

 

*مميزات الدفايات المشعة:

1-كفائتها عالية

2-استهلاك الكهرباء يكون أقل

3- تستخدم طاقة أقل

 

-عيوب الدفايات المشعة:

1-لا ننصح بإستخدامها فى غرف النوم, أو أثناء النوم , لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدى إلى الإختناق الأماكن التى يمكن استخدام الدفاعات المشعة فيها

 

ثانيا دفايات الزيت:

1- تعمل بالزيت حيث تقوم الكهرباء بتسخين الزيت الموجود بداخلها وبالتالى تقوم الدفاية بتسخين الهواء الموجود بالغرفة بالكامل

2- تقوم بتدفئة الغرفة بالكامل

3- هادئة لا تصدر أى صوت

4- أمنة وأقتصادية

5- تجعل المكان دافئًا لمدة طويلة دون كهرباء

6- تحتاج إلى فترة طويلة حتى تبدأ فى تدفئة المكان حيث أن الزيت يحتاج لبعض الوقت حتى يسخن

 

ثالثا دفايات السيراميك:

1-هى الأكثر شيوعا ولها العديد من الأشكال والأحجام وهى تعمل بأستخدام ألواح من السيراميك والألومنيوم وعند توصيل الكهرباء يتم تسخين تلك الألواح ثم تقوم مروحة صغيرة داخل الدفاية بدفع الهواء الساخن.

2- تقوم بتدفئة المكان بسرعة بسبب تسخين الألومنيوم سريعًا

3- سهلة الانتقال من مكان لأخر

4- تستهلك كهرباء عالية

5- أحيانا تصدر صوتا بسبب المروحة داخلها

6- لا تحافظ على درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الدفاية الكهربائية

الماس الكهربائي



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