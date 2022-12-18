قبل ما تدخل على الشتاء.. نصائح لاستخدام الدفاية بأمان

كتبت إيناس البنا

يجبر الشتاء الجاف الكثير من الناس على الاعتماد على استخدام الدفايات وإشعال النار ليشعروا بالدفء - ومن ناحية أخرى، لا يدركون كيفية استخدامها بحكمة لتفادى الحد الأدنى من مخاطر المشاكل.

كيفية استخدام السخان بأمان؟

هذه الشتاء لتقليل مخاطر حدوث مشاكل صحية أو أي شكل من أشكال الضرر، اتبع هذه الخطوات لاستخدام الدفايات بأمان وفقًا لموقع "thehealthsite":

ابحث عن علامات الخلل إن وجدت لا تترك الدفاية بدون مراقبة مهما كان شكله لا تقم بتوصيله من خلال ملحق - قم بتوصيله مباشرة بمأخذ التيار احتفظ به على بعد 3 أقدام على الأقل من العناصر القابلة للاشتعال تأكد من احتواء جهاز إنذار الدخان وأول أكسيد الكربون احفظ السخان بعيدًا عن متناول الحيوانات الأليفة والأطفال اترك النوافذ مفتوحة لمنع الاختناق بسبب السخان لا تضع الملابس فوق المدفأة ، خاصة الملابس المبللة على المدفأة المشغلة لا تترك السخان قيد التشغيل لفترة طويلة

أنواع الدفاية

هناك أنواع عديدة ولهذا السبب، يمكن للمرء أن يختار أفضل مجموعة متنوعة من المتطلبات الخاصة، تابع القراءة لمعرفة أنواع السخانات العديدة.

دفايات الأشعة تحت الحمراء - تسخن بسرعة وتستهلك طاقة أقل - يمكن استخدامها لتدفئة الأماكن الأصغر

دفايات مملوءة بالزيت - مثالية للمساحات الكبيرة ، وموفرة للطاقة

الدفايات الحرارية يمكنها تسخين المساحات الكبيرة في إطار زمني قصير، ولكنها في نفس الوقت آمنة للمس بسبب زيت السيراميك الذي ينتج الحرارة.

كيف تختار أفضل أنواع الدفايات؟

أثناء اختيار النوع المناسب من الدفايات، لاحظ الأشياء التالية:

ضع في اعتبارك حجم السخان والمساحة التي يغطيها - يمكن أن يعمل السخان 100-1500 واط بشكل جيد

يُنصح بمقارنة كفاءة الطاقة قبل اختيار السخان من خلال التحقق من التصنيفات المتوفرة على الغطاء

نظرًا لأن السلامة هي العامل الأكثر أهمية ، فمن المهم اختيار سخان سطح بارد للمس ومقاوم للصدمات

تحقق من خيارات الحماية من السخونة الزائدة إن وجدت لتجنب الاختناق والسخونة الزائدة.