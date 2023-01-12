اليوم السابع
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لو بتحبى العمل الميدانى.. 100 فرصة عملة جديدة للإناث برواتب مجزية

الخميس، 12 يناير 2023 06:00 ص
لو بتحبى العمل الميدانى.. 100 فرصة عملة جديدة للإناث برواتب مجزية فرص عمل
كتبت – مرام محمد

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يسعى الكثير من الشباب الراغبين فى فرصة عمل فى مختلف التخصصات والقطاعات الوظيفية، إلى البحث عن وظيفة جيدة توفر لهم رواتب مجزية ومزايا تتضمن تأمين صحى واجتماعى وسكن ووسائل مواصلات، وعليه أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال الإدارة العامة للتشغيل، عن توافر 100 فرصة عمل (منسقة ميدانية) للإناث فقط بمحافظة الغربية، برواتب تبدأ من 3000 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة، وذلك بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة، وإحدى مؤسسات التمويل التابعة لوزارة التضامن.

 

وأوضحت أن الوظائف المطلوبة هى 100 منسقة ميدانية، يشترط أن يكون سن المتقدمة لهذه الوظيفة من 18 إلى 35 سنة، ويكون لديها القدرة على العمل الميدانى ( outdoor )، كما يشترط أن تكون مؤهل عالى أو فوق متوسط أو متوسط، وتقيم بالنطاق الجغرافى للمنطقة المرشحة للعمل بها.

 

وأشارت إلى أن الوظيفة تشمل تأمين صحى واجتماعى، فضلا عن وثيقة تأمين على الحياة، وعلى الراغبات فى التقدم لهذه الوظيفة التسجيل على الرابط التالي: https://forms.gle/5YpQkpL62Re1xR1J8

 

وأوضحت أن المقابلات تجرى فى الساعة العاشرة صباحا فى العناوين التالية: فرع زفتى يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير، بمقر الفرع ش طريق بركة السبع – برج دريم أمام موقف طنطا، وفى فرع طنطا يوم الأربعاء الموافق 18 يناير، بمقر الفرع محطة المعرض ناصية ش الرفاعى، وفرع المحلة يوم الإثنين الموافق 23 يناير بمقر الفرع 10 ش خضر من ش سعد زغلول طريق كفر الشيخ ميدان بسيسة، وفرع قطور يوم الإثنين الموافق 30 يناير بمقر الفرع ش الجيش بجوار مسجد الزراعة برج جاد، وفرع السنطة يوم الثلاثاء 31 يناير، بمقر الفرع أول طريق الجعفرية خلف مجمع المواقف، وفرع كفر الزيات يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير بمقر الفرع ش أبو عوف متفرع من ميدان محمد نجيب برج الدكتور إبراهيم الديب.


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