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لقاء ثنائى مغلق بين وزير الخارجية ونظيره السعودى فى الرياض

الخميس، 12 يناير 2023 11:08 ص
لقاء ثنائى مغلق بين وزير الخارجية ونظيره السعودى فى الرياض شكري ونظيره السعودي
كتب أحمد جمعة

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بدء اللقاء الثنائى المغلق بين وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان فى الرياض، وذلك قبيل بدء اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي المصرية السعودية، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد ابو زيد عبر حسابه على تويتر. 
 
ويشارك وزير الخارجية  في اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مستوى وزراء الخارجية، والمقرر عقده الخميس بالعاصمة السعودية.
 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن انعقاد لجنة التشاور السياسي المصرية السعودية بشكل دوري يعكس حرص الجانبين المصري والسعودي على التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تمس مصالح البلدين الشقيقين والدول العربية، ارتكازاً على العلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين البلدين، واتصالاً بجهودهما المستمرة لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة.
 
وكشف السفير أبو زيد أن هذه هي الجولة الخامسة لاجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، والتي تم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية في القاهرة عام 2007.
 
 
 

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