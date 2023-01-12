وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 23 ألف ليرة لتصبح بـ 803 آلاف ليرة، فيما زاد سعر صفيحة بنزين 98 أوكتان بقيمة 24 ألف ليرة لتصبح بـ 825 ألف ليرة، فيما بلغ سعر صفيحة المازوت 866 ألف ليرة بزيادة قدرها 25 ألف ليرة. كما زاد سعر قارورة الغاز لتصبح بـ 507 ألف ليرة.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية 47500 ليرة للدولار الواحد وهو مستوى غير مسبوق على الإطلاق وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع جميع أسعار السلع في الأسواق.

ويظل سعر الدولار في البنوك مثبتا عند حد 1500 ليرة للدولار الواحد وعلى منصة صيرفة الرسمية التي يتم من خلالها تداول الدولار خارج الحسابات البنكية ظل السعر 38 ألف ليرة للدولار. كما أن سعر صرف الدولار الجمركي لا يزال عند حد 15 ألف ليرة للدولار.