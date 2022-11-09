قفزة كبيرة بأسعار صرف الدولار بلبنان وأسعار الوقود تصل مستويات غير مسبوقة

أ.ش.أ

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية قفزة كبيرة خلال الساعات الماضية على منصة صيرفة الرسمية وفي السوق غير الرسمية ولدى مكاتب الصرافة، فيما سجلت أسعار الوقود بمختلف أنواعه ارتفاعا كبيرا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق.

واستهلت منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي عملها اليوم بمتوسط سعر الصرف الختامي لتعاملات أمس والذي بلغ 30300 ليرة لبنانية لكل دولار بزيادة ملحوظة قدرها 200 ليرة عن متوسط سعر الصرف المستقر في التعاملات على مدار قرابة 3 أسابيع مضت، علما بأن منصة صيرفة هي المعتمدة في تسعير خدمات الاتصالات والإنترنت والأدوية والمستوردات الحكومية ، فيما ظل سعر الصرف الرسمي في البنوك ثابتا عند حد 1507 ليرات لكل دولار، وهو السعر المعتمد في جميع المعاملات الحكومية والضرائب والرسوم.. كما استقر سعر الصرف المخصص لأصحاب الودائع البنكية بالعملات الأجنبية عند حد 8 آلاف ليرة لكل دولار.

وقفز سعر الصرف في السوق غير الرسمية ليصل إلى 40300 ليرة لكل دولار بزيادة قدرها حوالي 2000 ليرة للدولار عن متوسط سعر الصرف أمس الأول الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع، وهو ما أدى لارتفاع سعر الصرف لدى مكاتب الصرافة ليصل إلى 39800 ليرة لكل دولار.

وترتب على زيادة أسعار الصرف زيادات كبيرة في أسعار الوقود لتصل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق بجدول التسعير اليوم، والذي تصدره وزارة الطاقة والمياه بشكل شبه يومي ، وفقا للتغيرات في سعر الصرف، حيث باتت جميع أسعار الوقود مقدرة بسعر الدولار في السوق غير الرسمية.

وبلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 803000 ليرة بزيادة قدرها 26000 ليرة، فيما وصل سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان إلى 821000 ليرة بزيادة قدرها 27000 ليرة.. وسجل سعر صفيحة المازوت المستخدم لتشغيل مولدات الكهرباء والسيارات 910000 ليرة بزيادة قدرها 31000.

وارتفع سعر قارورة الغاز للاستخدام المنزلي والتجاري ليصل إلى 449000 ليرة بزيادة قدرها 12000 ليرة.