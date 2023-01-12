قافلة طبية مجانية ببرج العرب فى الإسكندرية ضمن مبادرة حياة كريمة

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة علاجية بقرية 18 ببنجر السكر ببرج العرب، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور "خالد عبد الغفار" وزير الصحة والسكان ، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة "أميرة طهيو" وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 8 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان، وشارك فيها 55 عضوا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة التابعين للإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1121 مريضا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 22 حالة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة "رشا مسامير" منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية – أنه تم خلال يومي العمل إجراء 201 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 214 تحليلا بمعمل الطفيليات و 9 أشعة سينية، علاوة على فحص 99 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 892 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.