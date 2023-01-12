التحالف الوطنى: قوافل طبية لذوى الهمم ومواد غذائية للأسر المستحقة بـ10 محافظات

كتب مدحت وهبة

أعلنت مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المشاركة فى تسيير 16 قافلة تحت شعار "ستر وعافية" إلى 10 محافظات، هي "سوهاج والقليوبية والجيزة وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية وأسوان والأقصر والغربية" لخدمة الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، وتم توزيع وجبات ساخنة ومواد غذائية بالإضافة لتسيير قوافل طبية لذوي الإعاقة.

وأكد محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، أن توقيع بروتوكول التعاون تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نهاية ديسمبر الماضي بين المؤسسة ومستشفى شفاء الأورمان خير دليل على تعاون كافة منظمات المجتمع المدني بأسلوب منظم، وهو ما يعتبر من أهم نجاحات التحالف الوطني، ويهدف البرتوكول إلي تقديم الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام للمستفيدين أو المحولين من مؤسسة "مصر الخير"، لافتا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي منذ نشأته أضاف الكثير للمؤسسات والجمعيات في مصر، ونتوقع توهج أداء منظمات المجتمع المدني خلال السنوات القادمة فى ظل اهتمام القيادة السياسية وتقديرها لدور المجتمع المدني وتوجيههم لبذل أقصى خلال عام 2023 هو ما يضع علينا جميعاً مسئولية كبيرة للوفاء بحجم الالتزامات العديدة تجاه المستحقين فى كل ربوع مصر.

وأعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى تنظيمها لـ39 قافلة علاجية، استهدفت توقيع الكشف الطبى على آلاف المرضى غير القادرين بالتعاون مع المستشفيات الجامعية فى محافظات "الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - البحيرة - كفر الشيخ - الفيوم - بنى سويف - المنيا - قنا - أسيوط - سوهاج – أسوان".

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا كما انه جارى تنظيم عدد 21 معرض أثاث وأجهزة كهربائية، فضلا عن الاستعداد لتنظيم (18) معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بمحافظات "كفر الشيخ - الجيزة – الشرقية- الفيوم –البحيرة- المنوفية – الدقهلية – الغربية"، وذلك لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، حيث تم تنظيم المعارض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية مؤكدا أن تنظيم معارض الملابس الجديدة والأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل العزب والنجوع، وأن المستفيد هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته .