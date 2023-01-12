فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى بـ5 مراكز بكفر الشيخ لاعمال الصيانة وزرع الاعمدة‎‎

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت شركة الكهرباء، وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، اليوم، الخميس، الموافق 12 يناير، 2023، عن عدد من القرى بمراكز بيلا ومطوبس والرياض وسيدي سالم، وكفر الشيخ، لأعمال الصيانة وإحلال وتجديد للشبكات، إضافة لزراعة الأعمدة بقرى مطوبس.

وسيتم فصل الكهرباء عن قرية الكراكات التابعة لمركز بيلا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، للصيانة الدورية للوحات،كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى مركز مطوبس، "أرض الجمعية، والقني وتوابعها، وقرى خليج بحري، والبرانية، وتوابعها، والشاعر وتوابعها، وأبو خشبة، وبرمبال وجزء من قرية منية المرشد، وخان الجني وتوابعها، من الساعة الثامنة صباحا للساعة الثالثة عصرا، لزرع الأعمدة.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرية الروضة التابعة لمركز سيدي سالم، وكلش وتوابعها بمركز كفر الشيخ، ومجلس قروي العباسية التابع لمركز الرياض، لاعمال الصيانة الدورية.