محافظ كفرالشيخ يعقد اجتماعاً لتفعيل ومناقشة الخطة الإعلامية ويوجه بالتواصل مع المواطنين

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً لمسئولي الإعلام بمجالس المدن والمديريات الخدمية، بحضور محمد الاسيوطي، مدير اعلام المحافظة، لتفعيل العمل الاعلامي، ونشر مجهودات مجالس المدن وكافة المديريات الخدمية، وإبراز الخدمات المقدمة للمواطنين، وما تقدمه الدولة من خدمات متعددة في كافة القطاعات برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وترسل تلك الأخبار والمجهودات لوسائل الإعلام المختلفة لتكون محافظة كفر الشيخ، المحافظة الاولى التي تنشر كافة اخبار ومجهودات المديريات والقطاعات ولا يقتصر الأمر على إبراز مجهودات مجالس المدن وما تقدمه للمواطنين من خدمات يومية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوحيد اسم الصفحات الخاصة بمراكز المدن، لتكون " المركز الاعلامي لمجلس مدينة ... "، وشدد على التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم، بعرضها على رؤساء المدن ووكلاء الوزرات، وافادة اعلام المحافظة بالشكاوى والحلول لنشرها.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم عقد دورات تدريبية لمسئولي الاعلام، على العمل الاعلامي، للعمل على زيادة خبراتهم في هذا المجال الهام، بما يعود على المواطن و المديريات ومجالس المدن.

كما ناقش مدير الإعلام، مبادئ وأخلاقيات العمل الأعلامي، إضافة لسرعة نقل المعلومة، عقب التأكد من صحتها قبل نشرها، مؤكدا سيتم تنظيم دورات تدريبية لكيفية صياغة الأخبار وضرورة احتواء الخبر على المقومات الرئيسية (مقدمة ، ومتن ، وخاتمة )، فضلاً عن توجيه وحدات الاعلام بانتقاء الاخبار النوعية والتقاط الصور الفوتوغرافية الناجحة، وتغطية جميع النشاطات، والعمل على سرعة إنجازها.

جاء ذلك بحضور 14 مسئول إعلامي بمجالس المدن، إضافة لمسئولي الإعلام بكافة المديريات الخدمية، ومراكز البحوث، وأعضاء إدارة الإعلام بالمحافظة.



اعلام المحافظة ومحافظ كفر الشيخ



الحضور بالاجتماع



الحضور من مسئولي الاعلام



جانب من الحضور خلال مناقشة الخطة الاعلامية



جانب من الحضور في الاجتماع



جانب من الحضور من اعلامي كفر الشيخ



جانب من الحضور



جانب من مسئولي الاعلام



محافظ كفر الشيخ خلال مناقشة الخطة الاعلامية



مسئولي الاعلام بالمجالس والمديريات