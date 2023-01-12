وناقش عضو مجلس القيادة اليمني، والسفير البريطاني، وفقا لقناة "اليمن"الفضائية، الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، جراء الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية التي تمثل عصب الاقتصاد، مطالبا المجتمع الإقليمي والدولي بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار في البلاد.

وأكد الزبيدي أن السلام الحقيقي يبدأ من إنقاذ حياة الناس وحماية المنشآت الاقتصادية من الاعتداءات الحوثية الإرهابية التي وضعت حياة الملايين على المحك.

ودعا الزبيدي، بريطانيا بلعب دور أكبر في حشد الدعم الاقتصادي لليمن وبحث كافة السبل لحماية المنشآت الاقتصادية بما يمكن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية من استئناف عملية إنتاج وتصدير النفط.

وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدعوة للحكومة البريطانية والدول العشر للإسراع في فتح مكاتب سفاراتها في العاصمة المؤقتة عدن.

من جانبه، جدد السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم دعم حكومة بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والمساعي الدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والوصول إلى عملية سياسية شاملة تنهي الصراع وتؤسس لسلام عادل ومستدام في المنطقة.

وأكد السفير أوبنهايم حرص الحكومة البريطانية على دعم كافة الجهود الرامية لإنعاش الاقتصاد ودعم الحكومة اليمنية للقيام بواجباتها في توفير الخدمات للمواطنين.