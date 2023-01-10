رئيس القيادة اليمني يشيد بدور المملكة المتحدة في تخفيف المعاناة الإنسانية

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أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء بجهود المملكة المتحدة للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ودعم تطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.



جاء ذلك خلال لقاء العليمي بسفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، حيث بحثا التطورات اليمنية والجهود الأممية والإقليمية والدولية لدفع الحوثي إلى التعامل الجاد مع المساعي الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية وإحلال السلام والاستقرار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).



واستعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستجدات الأوضاع المحلية خاصة في ظل الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية، كما تطرق إلى السياسات الحكومية في التعامل مع تداعيات تلك الاعتداءات الإرهابية بما في ذلك الإجراءات المتخذة لتأمين الخدمات الأساسية والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وضمان حرية التجارة وإمدادات الطاقة العالمية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، فضلا عن دور المانحين والشركاء الدوليين.



من جانبه، أشاد السفير أوبنهايم بجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، وتعاملهم المسؤول مع المساعي الأممية لإعادة الهدنة وإنهاء الحرب في اليمن، مؤكدا التزام بلاده بتقديم كافة أشكال الدعم للحكومة اليمنية من أجل الوفاء بتدخلاتها الإنسانية والخدمية الضرورية لجميع اليمنيين.