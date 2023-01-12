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طلاب صفوف النقل يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور

الخميس، 12 يناير 2023 01:51 م
طلاب صفوف النقل يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور جانب من الامتحانات
كتب محمود طه حسين

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واصل طلاب صفوف النقل أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث انتظمت أعمال الامتحانات اليوم وشملت تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي والسادس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى، وادى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمحافظة القاهرة الامتحان فى مادتى اللغة العربية والرياضيات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم وضع أسئلة الامتحانات من خلال بنوك الأسئلة وتختلف من مدرسة لأخرى، وتقيس مستويات الفهم ونواتج التعلم حسب طبيعة كل مادة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة احتساب نجاح تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي، تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت انه يتم احتساب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية و يحسب مجموع المادة من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان، كما يتم حساب درجات الطالب ، من خلال احتساب المتوسط الحسابى لـدرجات الفصلين الدراسيين للمادة وفق المعادلة التالية، مجموع درجات الفصل الدراسى الأول + مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى.

وشددت الوزارة على أن النتيجة تظهر فى شكل ألوان. كالتالى:

- اللون الأزرق : يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعـارف ،والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100".

 - اللون الأخضر : يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف ، والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85".

ـ اللون الأصفر : يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعـض الـدعم (مـن 50 لأقل من 65.

 - اللون الأحمر : يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50".

- تحسب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد وفقا لتوزيع الدرجات ويـشترط لنجـاح الطالـب الحـصول على 30 %على الأقل ، من درجة امتحان الفصل الدراسى الثانى ، فـى كـل مـادة من مواد الامتحان .

- ينتقل الطالب إلى الصف الدراسى التالى ، فى حالـة اجتيـازه المقـررات الدراسية ، من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق .

- فى حال حصول الطالب على اللون الأحمر فى أحد المقررات الدراسـية ،يعقد له اختبار الدور الثانى ، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر ، يعـد راسـبا ، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، ويتم تقييم الطلاب الذين سيعقد لهـم اختبـار الـدور الثـانى فيمـا درسـوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط .

- يوضح أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلـم رائـد الفـصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية ، تتضمن رصـد نقـاط التميـز ، وتـشخيص جوانب الضعف ، إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.

امتحانات الصف الأول
امتحانات الصف الأول

 

جانب من امتحانات الصف الأول
جانب من امتحانات الصف الأول

 


التربية والتعليم

توزيع درجات الصفين الرابع والخامس الابتدائى

اخبار مصر

اخبار التعليم



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