ضبط 100 مخالفة تموينية فى حملات موسعة بأسواق دمياط 

قامت مديرية التموين بدمياط ، بتنفيذ عددا من الحملات التموينية استهدفت بعض الأسواق والمحال التجارية بنطاق المحافظة، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط محضر غش تجارى بأحد محلات المجمدات لا يصلح للاستهلاك الأدمى وغير مدون على العبوات أية بيانات بالصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات 40 عبوة زنة 250 جرام وتم العرض على النيابة العامة للتصرف والأمر بما يتبع نحوها.

ومن جانبه، ذكر المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن حملات المديرية تمكنت من ضبط 100 مخالفة متنوعة، بينها مخالفات بيع بازيد عن السعر الرسمى لسلعة الارز والسكر، إضافة إلي تحرير 10 مخالفات عدم تدوين السعر على عبوات التعبئه مخالفا القرار 330 لسنة 2017، إضافة إلي ضبط 45 مخالفة عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور، و7 مخالفات خاصة بمناديب توزيع غاز بدون تصريح معتمد، كما تم ضبط 3 مخالفات لمحلات جزارة لعرض لحوم مكشوفة بدون تغطية، و 4 مخالفات إخفاء مخازن تابعه وعدم الاعلان عنها.

وأوضح وكيل تموين دمياط أيضا أنه تم ضبط مجموعة من المخالفات الأخري المتعلقة بتعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور استعمالها، وكذلك عدم توافر الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهاده صحية.

واضاف المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن المديرية تسعي من خلال تلك الحملات إلي ضبط الأسواق، موضحا أن هناك تعليمات مشددة بشأن تكثيف حملات التموين ومتابعة التزام المحال التجارية بالاعلان عن اسعار السلع وطرحها أمام الجمهور، لافتا إلي أن هناك عقوبات رادعة في انتظار المخالفين.

وأكد أيضا أن المديرية نظمت عظة معارض لعرض السلع الغذائية بأسعار مناسبة أمام الجمهور، لافتا إلي أن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها بخصوص معارض "اهلا رمضان" بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومحافظة دمياط من أجل طرح السلع أمام المواطنين بأسعار مناسبة .