ضبط 10 أشخاص بحوزتهم مخدرات فى القاهرة والدقهلية وجنوب وشمال سيناء

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم ، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2,5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواه".

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (175,000 مائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) .

جنوب سيناء

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط 3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أبو رديس بجنوب سيناء ، وبحوزتهم كمية لمخدر البانجو وزنت 19 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 350 ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. شمال سيناء كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,250كيلو جرام - هاتف محمول. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. بالاضافة الى ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,250كيلو جرام - هاتف محمول. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. الدقهلية

وفى الدقهلية تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط 4 أشخاص – "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس، وبحوزتهم كمية لمخدر البانجو وزنت 16كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت2,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 250 جرام -2 فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (360 ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.