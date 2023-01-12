ضبط عامل توصيل طلبات بالقاهرة لإصطدامه بإحدى السيدات ووفاتها

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالقدم وجرح قطعى بالوجه.

بالإنتقال وسؤال نجلها (عامل - مقيم بذات العنوان) قرر بأنه حال عبور والدته الطريق ، إصطدمت بها "دراجة نارية مجهولة " ولاذا قائدها بالفرار ، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ، والتى أودت بحياتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد الدراجة النارية وقائدها وتبين أنه (عامل توصيل طلبات – مقيم بمحافظة بنى سويف) وأنه وراء إرتكاب الواقعة المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خوفاً من المسائلة القانونية ، وتبين عدم حملة رخصة قيادة.