اليوم السابع
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الخميس، 12 يناير 2023 12:12 م
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ضبط عامل توصيل طلبات بالقاهرة لإصطدامه بإحدى السيدات ووفاتها

الخميس، 12 يناير 2023 11:52 ص
ضبط عامل توصيل طلبات بالقاهرة لإصطدامه بإحدى السيدات ووفاتها عامل ديلفرى - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ربة منزل -  مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالقدم وجرح قطعى بالوجه.
 
بالإنتقال وسؤال نجلها (عامل -  مقيم بذات العنوان) قرر بأنه حال عبور والدته الطريق ، إصطدمت بها "دراجة نارية مجهولة " ولاذا قائدها بالفرار ، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ، والتى أودت بحياتها.
 
 بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد الدراجة النارية وقائدها وتبين أنه (عامل توصيل طلبات – مقيم بمحافظة بنى سويف) وأنه وراء إرتكاب الواقعة المشار إليها .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خوفاً من المسائلة القانونية ، وتبين عدم حملة رخصة قيادة.
 
 

حادث سير

مدينة نصر

امن القاهرة

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