ضباط على أبواب بنوك الطعام.. قائد شرطة المملكة المتحدة يحذر من تردى الأوضاع الاقتصادية

كتبت: نهال أبو السعود

أعرب السير مارك رولي قائد أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة ،عن قلقه بشان لجوء عدد متزايد من الضباط إلى بنوك الطعام في بريطانيا بعد انخفاض رواتبهم على مدى العقد الماضي، مشيرا إلى أن الأمر يعد إشارة خطيرة إلى الصعوبات التي يواجها الضباط لتغطية نفقاتهم.

وقال السير مارك رولي مفوض شرطة العاصمة إنه بينما لا ترغب الشرطة في الإضراب، فإنهم "محبطون" من الطريقة التي تدهورت بها مستويات معيشتهم في السنوات الأخيرة.

في حوار مع بي بي سي راديو، قال راولي: "أنا قلق بشأن الأثر التراكمي للطعن في الأجر على مدى سنوات عديدة. أعتقد أن ضباط الخطوط الأمامية قد خسروا حوالي 14% من حيث القيمة الحقيقية على مدى عقد من الزمان"، واضاف: "ليس لديهم رغبة في الإضراب لكنهم محبطون"

وتابع: "لقد رأيت بيانات عن ضباط الشرطة الذين يستخدمون بنوك الطعام ، وهو أمر مثير للقلق حقًا. هذه القضايا هي مصدر قلق كبير بالنسبة لي .. يقومون بعمل رائع. لدينا ضباط يسببون لنا مشاكل ونحن نضغط على ذلك. لكن لدي عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يهتمون حقًا بلندن وهم ملتزمون جدًا بمهمة مساعدة الناس ومواجهة المجرمين الخطرين"

وسلط راولي الضوء على رغبته في تحسين ظروفهم قائلا: "أحتاج إلى بذل كل ما في وسعي لإعدادهم لتحقيق النجاح. جزء من ذلك هو شعورهم بأنهم قادرون على تغطية نفقاتهم. تشير جميع البيانات إلى أن بعضهم يجدون صعوبة في ذلك".

يأتي تحذير السير مارك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة موجة من الاضرابات الصناعية عبر الخدمات العامة - من السكك الحديدية إلى العاملين بقطاع التمريض في هيئة الصحة الوطنية مع مطالبة النقابات بزيادات في الأجور تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

يذكرأنه من غير القانوني أن تقوم شرطة المملكة المتحدة بالإضراب.