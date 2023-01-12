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الخميس، 12 يناير 2023 10:53 ص
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صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.5% بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 12 يناير 2023 10:44 ص
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.5% بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 15761 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 2768 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 19247 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 6477 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2831 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 4265 نقطة.

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