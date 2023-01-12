صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.23% بمنتصف تعاملات جلسة الخميس

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 15564 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2732 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 18966 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 6402 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2808 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4221 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3525 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تم تسوية (استرداد) عدد 5,0001 وثيقة أمس الأربعاء الموافق 11 يناير ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.685 مليون وثيقة بدلا من 2.7 مليون وثيقة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 270 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 39 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 7613 سهم، 600 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وتنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، وبي انفستمنتس القابضة عدد 1120 سهم، 116.5 ألف سهم، 154 ألف سهم، 57.7 ألف سهم، 110 سهم، 1000 سهم، 493.4 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 130 ألف سهم، 8650 سهم، 469.2 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والدولية للمحاصيل الزراعية، ودايس للملابس الجاهزة، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 786 سهم، 5 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 149 ألف سهم، 15825 سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي.

أعلنت شركات المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى عدد 233.5 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.11% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 1.171 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.46%، وشراء الثالثة 4.5 مليون سهم.

في سياق آخر أعلن بنك قطر الوطني الأهلي، نتائج الأعمال عن عام 2022، وبلغ مجموعة الميزانية في نهاية ديسمبر عام 2022 نحو 483.28 مليار جنيه مقابل نحو 359.569 مليار جنيه في نهاية ديسمبر عام 2021، بزيادة قدرها 43%، وبلغ صافي الربح 10.35 مليار جنيه مقابل 7.627 مليار جنيه بزيادة قدرها 36%.