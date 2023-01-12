وكتبت الصحيفة -تحت عنوان "السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني"- أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث نقلت عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، القول:"إن الاجتماع تناول متابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني".

وتابعت (الأنباء) الكويتية، أن وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي عرض -خلال الاجتماع- خطة الأنشطة المستقبلية للوزارة، فضلا عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية، بما في ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع، وكذا إعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى، موضحا أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر وصولا إلى زيادة القدرات التنافسية.