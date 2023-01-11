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الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى

الأربعاء، 11 يناير 2023 01:10 م
الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اللقاء
كتب - محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى، وذلك فى الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادى الأقصى من عوائدها، بما فى ذلك موقع مصر الجغرافى الاستراتيجى والفريد، وامتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، ما يوفر فرصاً ضخمة فى مجال الحركة الجوية والطيران المدنى، وكذلك السياحة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدنى".
 
وعرض وزير الطيران المدنى فى هذا السياق خطة الأنشطة المستقبلية للوزارة، فضلاً عن الموقف التنفيذى الخاص بعدد من المشروعات الجارية، بما في ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع، وكذا إعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى، موضحاً أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدنى تتمثل فى رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر، وصولاً إلى زيادة القدرات التنافسية.

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الطيران المدني

قطاع الطيران

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