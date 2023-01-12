شرطة التموين تنجح فى ضبط 1271 قضية تموينية منها 70 طن أرز

كتب – أحمد عبد الهادى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1271) قضية تموينية متنوعة من بينها:-

▪ ضبط (17) قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (11,770 طن أرز أبيض "عينى")

(19) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (2,816 طن أرز أبيض "عينى")

(8) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (51,136 طن أرز شعير "عينى")

(63) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (194,600 طن أرز شعير "مستندى") ، ضبط (6) قضايا غش أعلاف غير صالح للإستخدام "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (18,480 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، ضبط قضية حجب " أعلاف" بمضبوطات بلغت (16 طن أعلاف حيوانية "عينى")، ضبط (5) قضايا غش "أعلاف - أسمدة زراعية" مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت (20,290 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 298 طن أسمدة زراعية ومخصبات زراعية "عينى")، وكذا ضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (500 كيلو جرام دقيق أبيض "عينى" - 17,624 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 4768 لتر " زيت طعام - خل طعام") ، وكذا ضبط (444) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (16,140 طن دقيق أبيض "عينى" – 840 كيلو جرام "سكر" – 3162 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (386) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (4 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى"- 2 قضية تجميع بطاقات تموينية - 116 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 103 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 161 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (58,150 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 150 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" –

147بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا ضبط (22) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1,280طن سكر تموينى "عينى" - 137240 لتر مواد بترولية "عينى").. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (361,556 طن "مستندى – عينى") أبرزها (58,150 طن دقيق بلدى "مستندى" - 150 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 16,640 طن دقيق أبيض "عينى" – 14,586 طن أرز أبيض "عينى" - 51,136 طن أرز شعير "عينى" - 194,600 طن أرز شعير "مستندى" - 18,464 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 1,280 طن سكر تموينى "عينى" – 137240 لتر مواد بترولية "عينى" - 4768 لتر "زيت طعام – خل طعام" – 3162 عبوة سجائر - 147 بطاقة تمونية ذكية - 54,770 طن أعلاف حيوانية "عينى" - 298 طن أسمدة زراعية ومخصبات زراعية "عينى") كان أبرزها الآتى:

ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة القاهرة).. لتصرفه فى كمية قدرها (51,250 طن "دقيق بلدى مدعم") ببيعها بها فى السوق السوداء مستوليا على الدعم المقرر.

ضبط (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" – بمحافظة قنا).. وبحوزته كمية قدرها (16 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى الى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" – بمحافظة الجيزة).. وبحوزته كمية قدرها (11,624 طن "عسل أسود - طحينة - جبن - حلاوة طحينية - سمسم - مسلى - 4768 لتر "زيت طعام - خل طعام") بدون مستندات معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى الى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (صاحب مخبز سياحى "بدون ترخيص" – بمحافظة الجيزة) .. وبحوزته كمية قدرها (5,050 طن "دقيق بلدى مدعم") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (71) قضية بمضبوطات بلغت (245,736 طن أرز شعير "مستندى – عينى").

▪ وفى إطار رصد ومتابعة ظاهرة الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمى فقد إضطلعت الإدارة بالإشتراك مع مديريتى أمن "دمياط والسويس" بحملة "نوعية مكانية" على محطات تموين السيارات.. أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بإجمالى مضبوطات (137240) لتر (سولار - بنزين "عينى - مستندى").

▪ ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية تابعة لأحد المطاعم – بمحافظة القاهرة) .. وبحوزته كمية قدرها (3,650 طن "مصنعات لحوم - دواجن كاملة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

▪ ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية – بمحافظة القاهرة).. وبحوزته كمية قدرها (3,400 طن "لحوم مجمدة - كبدة مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

▪ ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات – بمحافظة المنوفية) .. وبحوزته كمية قدرها (110 طن "مخللات – ملح طعام") منتج نهائى ومستلزمات إنتاج بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الادمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريحى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

▪ ضبط (مالك مخزن لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل – بمحافظة القاهرة) .. وبحوزته (350000 عبوة "مستحضرات تجميل" – 1,200 طن "مواد خام" - 500000 عبوة "فارغة" - 500000 قطعة "ملصقات" مستلزمات تعبئة - 5 قطع ماكينات تغليف وطباعة وتعبئة) منتج نهائى مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل بدون مستندات "مجهولة المصدر".. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

▪ ضبط (المدير المسئول عن مركز لتعبئة وخلط مسحوق الغسيل – بمحافظة القليوبية) .. وبحوزته كمية قدرها (5 طن "منظفات صناعية – ملح") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

▪ كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (37) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (3162 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع.