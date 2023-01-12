"شباب كفر الشيخ" تطلق المهرجان الرياضى للتايكواندو بمشاركة 100 لاعب ولاعبة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المهرجان الرياضى للتايكواندو بمشاركة 100 لاعب ولاعبة بمركز شباب كفر الشيخ، نظمته إدارة التنمية الرياضية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن لعبة التايكوندو من الألعاب التي تشهد نجاحا كبيرا بمحافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى تفوق لاعبى التايكوندو بمطوبس وحصدهم العديد من البطولات على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن أبطال مصر قدموا نموذجا رائعا في البطولات الدولية، واستطاعوا تحقيق ميداليات أوليمبية والفوز بألقاب البطولات الدولية المختلفة.

وأقيم المهرجان الرياضي للتايكوندو بمركز شباب كفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، المشروع من إعداد وتنفيذ فريق عمل الإدارة .

وعلى جانب آخر، تأهل فريق مركز شباب شباس عمير التابع لإدارة شباب قلين، إلى التصفيات النهائية بدورى خماسي كرة القدم لمراكز الشباب إحتفالاً بعيد الشرطة المصرية، بعد فوزه على مركز شباب قزمان، بضربات الترجيح 1/3 ليصعد إلى التصفيات على مستوى مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وشهدت إدارة شباب قلين، مشاركة 23 فريقا على ملعب مركز شباب شباس عمير من أعضاء مراكز الشباب التابعة للإدارة بواقع 140 لاعب وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين ضمت الأولى تصدرها فريق مركز شباب شباس عمير، كما ضمت الثانية تصدرها فريق قزمان، وضم كل فريق 7 لاعبين من بينهم 5 أساسي و 2 احتياطي للمرحلة السنية من 18 حتى 30 عاما.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقة تجري وفق شروط معلنة تلزم الفرق بإعداد كارتة مجمعة للفريق، معتمدة طبياً عن الحالة الصحية للمشاركين والالتزام بمواعيد المباريات وتكون مدة المباراة 20 دقيقة على شوطين، ويتكون الفريق الواحد من 7 لاعبين، تقام فعاليات الدورة بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، متابعة الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية ومديري الإدارات الفرعية وفرق العمل بمراكز الشباب.