تأهل مركز شباب خليج قبلي إلى التصفيات النهائية بدورى خماسى كرة القدم برياضة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تأهل فريق خليج قبلى التابع لإدارة شباب مطوبس إلى التصفيات النهائية بدورى خماسي كرة القدم لمراكز الشباب إحتفالاً بعيد الشرطة المصرية، بعد لقائه فريق مركز شباب منية المرشد، الذي انتهى بالتعادل الايجابي 3/3 واستطاع فريق خليج قبلي حسم اللقب بركلات الترجيح ليصعد للتصفيات على مستوى مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

و شهدت شباب مطوبس، مشاركة 14 فريق على ملعب استاد مصر من أعضاء مراكز الشباب التابعة للإدارة بواقع 98 لاعب، وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين ضمت الأولى مراكز شباب "معدية مهدي، بني بكار، الجزيرة الخضراء، خان الجني، منية المرشد، برمبال، القني" تصدرها فريق مركز شباب منية المرشد، كما ضمت الثانية كلا من مركز شباب "خليج بحري، السعاده ، خليج قبلي، عمرو، الروضة، الدهر، برج مغيزل » تصدرها فريق خليج قبلى، ويضم كل فريق 7 لاعبين من بينهم 5 أساسي و 2 احتياطي للمرحلة السنية من 15 حتى 20 عام .

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقة تجري وفق شروط معلنة تلزم الفرق بإعداد كارتة مجمعة للفريق، معتمدة طبياً عن الحالة الصحية للمشاركين والالتزام بمواعيد مباريات التصفيات على مستوى الإدارات الفرعية، وتكون مدة المباراة 20 دقيقة على شوطين، ويتكون الفريق الواحد من 7 لاعبين 5 لاعب أساسي واثنين احتياطي، على ألا يقل عمر اللاعب عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 30 عامًا.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الإحتفال جاء لتقديم الشكر والتقدير لرجال الشرطة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجلنا، ومن أجل الوطن و دفعوها ثمنا من أجل أن نحصل على الأمن، وتهدف المسابقة إلى تعزيز قيم الانتماء، وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين، وتقام التصفيات التمهيدية بالإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية ومديري الإدارات الفرعية وفرق العمل بمراكز الشباب.



احدى المباريات في المسابقة



جانب من الفرق المشاركة