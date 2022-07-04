اليوم آخر موعد لتوريد محصول البنجر "لمصانع سكر أبوقرقاص الجديدة" بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية "مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة" أن اليوم الاثنين 4/7/2022، موعد خروج آخر تخصيصه لشحن محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية، وذلك لكافة وسائل النقل سواء، (لواري – جرارات زراعية).

وشددت الشركة على المزارعين، والإصلاح الزراعي، والهيئات الزراعية بأن المصانع تخلى مسؤليتها عن تخلف أى مساحات بنجر بعد الميعاد المحدد.

كما تتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير للمزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي الذين قاموا بتوريد محصول البنجر لمصانع سكر أبوقرقاص الجديدة خلال هذا الموسم 2021 / 2022 .