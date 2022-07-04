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الإثنين، 04 يوليه 2022 09:53 ص
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اليوم آخر موعد لتوريد محصول البنجر "لمصانع سكر أبوقرقاص الجديدة" بالمنيا

الإثنين، 04 يوليه 2022 09:00 ص
اليوم آخر موعد لتوريد محصول البنجر "لمصانع سكر أبوقرقاص الجديدة" بالمنيا مصانع سكر ابوقرقاص الجديدة
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية "مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة" أن اليوم الاثنين 4/7/2022، موعد خروج آخر تخصيصه لشحن محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية، وذلك لكافة وسائل النقل سواء، (لواري – جرارات زراعية).

وشددت الشركة على المزارعين، والإصلاح الزراعي، والهيئات الزراعية بأن المصانع تخلى مسؤليتها عن تخلف أى مساحات بنجر بعد الميعاد المحدد.

كما تتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير للمزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي الذين قاموا بتوريد محصول البنجر لمصانع سكر أبوقرقاص الجديدة خلال هذا الموسم 2021 / 2022 .

 


توريد القصب

مصنع السكر

ابوقرقاص

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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