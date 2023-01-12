رئيس "مياه سوهاج" يلتقى مسئولى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب بمسئولى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والذى يأتى ضمن مشروعات 2IWSP، لبحث الموقف التنفيذى للمشروعات الممولة من بنك التعمير الألمانى KFW والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك الاستثمار الأوروبى EIB والمفوضية الأوروبية EU ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO وحكومة جمهورية مصر العربية بقيمة 50 مليون يورو.
وأشار المهندس أبو ضيف محمد أحمد مستشار الشركة لشئون المشروعات، إلى أنه جارى البدء فى تنفيذ أعمال إعادة تأهيل محطة مياه سوهاج غرب السطحية الإنجليزى بقيمة 145 مليون جنيه، وتنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بقرية أولاد عزاز ومنطقة المنياوى بمركز سوهاج حيث يضم المشروع شبكات انحدار وخط طرد ومحطة رفع بقيمة 446 مليون جنيه وأنه جارى الانتهاء من تحديد قائمة المشروعات النهائية التى يضمها البرنامج.
وأشارت المهندسة الشيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط، إلى أن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى يستهدف تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى والمشاركة في حماية البيئة وتحسين التطور الفني للشركة والوصول إلى الاتزان المالي والاستدامة بشكل عام ودعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في عملية إعادة الهيكلة وتحسين اللامركزية.
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