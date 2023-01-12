رئيس "مياه سوهاج" يلتقى مسئولى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

وأشار المهندس أبو ضيف محمد أحمد مستشار الشركة لشئون المشروعات، إلى أنه جارى البدء فى تنفيذ أعمال إعادة تأهيل محطة مياه سوهاج غرب السطحية الإنجليزى بقيمة 145 مليون جنيه، وتنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بقرية أولاد عزاز ‏ومنطقة المنياوى بمركز سوهاج حيث يضم المشروع شبكات انحدار وخط طرد ومحطة رفع بقيمة 446 مليون جنيه ‏وأنه جارى الانتهاء من تحديد قائمة المشروعات النهائية التى يضمها البرنامج.

وأشارت المهندسة الشيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط، إلى أن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى يستهدف تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى والمشاركة في حماية البيئة وتحسين التطور الفني للشركة والوصول إلى الاتزان المالي والاستدامة بشكل عام ودعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في عملية إعادة الهيكلة وتحسين اللامركزية.