الخرطوم (أ ش أ)

توجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالى بالسودان،الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم إلى جوبا، بجمهورية جنوب السودان، فى زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا .