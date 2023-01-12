وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالى، فى بيان، إن البرهان سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع أفاق التعاون المشترك.

ويرافق رئيس مجلس السيادة، الفريق ركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع المكلف ووكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي ونائب محافظ بنك السودان. 