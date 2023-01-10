تقديم الرعاية الصحية لـ1286 حالة بقافلة جامعة طنطا بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية دمرو مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء للمرضى بالمجان.

تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1286 حالة من خلال 15عيادة حيث تم فحص 68 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 134 في عيادة الاطفال، و163 بالعظام، و123 جلدية، 128باطنة، و78 مسالك بولية، و136 أنف وأذن، و36 جراحة عامة، و65 صدر، و34 نفسية وعصبيه، و218 جراحة العيون، 26قلب واوعية دموية، 17 النساء ،26 تحاليل،25 الاسنان، و تم تحويل 92 حالة بواقع 14 جراحة المخ والأعصاب، 2 اطفال، 14 عظام، 4 جلدية، 3باطنة، 8 المسالك البولية، 4 أنف واذن وحنجرة، 5 جراحة عامة، 5الصدر، 4نفسية وعصبية، 24جراحة العيون، 4قلب واوعية دموية، كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 65 مواطنا.

شارك بالقافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.