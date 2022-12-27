جامعة الأقصر تستقبل وزير التعليم العالى لتفقد المنشآت ولقاء الطلاب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، زيارة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بمقر الإدارة المركزية بالجامعة، حيث تفقد الوزير منشآت الجامعة بمدينة طيبة شمالي المحافظة، منها مبنى كلية الطب الذي تم إنشاؤه كبناء صديق للبيئة، وقاعات التدريس وقاعات امتحان الـOSCE التي تتفرد بها كلية طب الأقصر.

والتقى وزير التعليم العالي خلال زيارته لجامعة الأقصر، من الطلاب الوافدين من السودان الشقيق، واستمع لآرائهم حول تحصيلهم الدراسي في طب الأقصر، معربًا عن سعادته بضم الكلية طلاب وافدين في أول عام دراسي لها، كما تفقد كلية العلوم والتي حصلت على موافقة مجلس الوزراء بإنشائها، واستمع الوزير لشرح استشاري ومهندسي المشروعات الجامعية بطيبة، حول المنشآت الجاري تنفيذها، مشيدًا بالتوسعات التي تشهدها جامعة الأقصر، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم العملية التعليمية والتوسع في إنشاء كليات تسهم في توفير مختلف التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل.

فيما استعرض الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة المخطط التنفيذي للمقر الجديد للجامعة بمساحة المئة فدان، كما أكد أنه تم تجهيز انشاءات الكليات الجديدة بالمعامل والمدرجات والوحدات الرياضية، وأصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب بداية العام الدراسي الجديد، والتي تم خلال تصميمها مراعاة الهوية البصرية للمحافظة.

وأعقب الجولة الميدانية، اجتماعًا لوزير التعليم العالي مع السادة عمداء كليات الجامعة لمناقشة أية تحديات تعرقل سير العملية التعليمية بالكليات، ومناقشة سبل واقتراحات النهوض بالمنظومة التعليمية بالجامعة، وأهدى الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، درع الجامعة للأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديرًا لجهوده.

واختتم وزير التعليم العالي زيارته بحضور حفل لفريق كورال الجامعة بكلية الفنون الجميلة، بحضور رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أحمد محيى حمزة عميد الكلية، والسادة الوكلاء الدكتور وليد عبدالله، والدكتور محمود علام، والدكتور أحمد حمدي، مثنيًا على مواهب الطلبة والطالبات الذين أبدعوا في الآداء، كما أبدى إعجابه بالأنشطة الطلابية بالكلية، وفي هذا الإطار، وجه وزير التعليم العالي طلاب الفنون الجميلة بالأقصر بالمشاركة في أعمال تجميل وتنفيذ الجداريات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية ومبنى وزارة التعليم العالي، تقديرًا لتميزهم وإبداعهم الفني.

ووجه الوزير الشكر لفريق الكورال، ومسؤوليه منهم؛ دكتور ثروت عبد اللطيف مدير مركز الفنون ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الفنية، ودكتورة جهاد شريت منسق الأنشطة الطلابية، ودكتورة أماني عبد الشهيد والسيد عماد عبد الكريم الذين قاموا بتدريب فريق الكورال، كما أشاد بإتحاد الطلاب و حسن التنظيم والترتيب للحفل.



أساتذة جامعة الأقصر مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي



جامعة الأقصر تستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي



زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجامعة الأقصر



لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع قيادات الجامعة



وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع رئيس جامعة الأقصر



وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع طلبة جامعة الأقصر_1



وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقى الطلاب الوافدين بكلية الطب



