رئيس بلدية لندن: "بريكست" أضعف اقتصادنا وكسر اتحادنا ولطخ سمعتنا

كتب محمد جمال

قال رئيس بلدية لندن صادق خان المعارض لـ"بريكست" فى خطاب له بحسب سكاى نيوز: "بعد عامين من الإنكار، علينا الآن مواجهة الحقيقة الصعبة.. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أضعفنا".

وأضاف أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أضعف اقتصادنا وكسر اتحادنا ولطّخ سمعتنا"، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال خان بحسب مقتطفات خطابه "لا يمكننى ببساطة أن أبقى صامتا بشأن الأضرار الهائلة التي سببها بريكست".

لكنه لا يرى أن الوضع "لا يمكن إصلاحه"، موضحا "نحن نحتاج إلى مزيد من التوافق مع جيراننا الأوروبيين - مقاربة مختلفة حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القاسي والصعب" وهو ما يعني "نقاشا براجماتيا حول مزايا أن تكون (الدولة) جزءا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة".

وبحسب رئيس بلدية لندن: "لا أحد يريد أن يرى عودة الانقسام والطريق المسدود الذي سيطر على نظامنا السياسي لمدة خمس سنوات طويلة".

ولكن "الحقيقة هي أن" المركز المالي القوي في لندن "تضرر بشدة من فقدان عقود ومواهب" ذهبت إلى أماكن أوروبية أخرى مثل باريس وأمستردام، وفق خان.