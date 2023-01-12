رئيس الوزراء يلتقى السفير الإيطالى لاستعراض مجالات التعاون الجديدة المقترحة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفير ميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا لدى مصر.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالتأكيد على حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا على مختلف الأصعدة، لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وكذا التنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الدولى أو فى الجوار الإقليمى والمتوسطى المشترك.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تطلعنا للبناء خلال الفترة القادمة على الزخم الإيجابى للقاء الذى تم بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني"، فى شرم الشيخ على هامش قمة المناخ.

من جانبه، أعرب سفير إيطاليا عن سعادته بفرص التعاون المتنامى مع مصر فى مختلف المجالات، مشيدًا باللقاءات الثنائية رفيعة المستوى بين مصر وإيطاليا فى الفترة القليلة الماضية، وفى مقدمتها القمة المصرية الإيطالية بشرم الشيخ، وكذا لقاء سامح شكرى، وزير الخارجية، بنظيره الإيطالى فى روما الشهر الماضى، وما تضمنته تلك اللقاءات من مباحثات حول الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض السفير الإيطالى عددًا من مجالات التعاون الجديدة المقترحة مع مصر خلال الفترة القادمة، فى مجالات الطاقة، والنقل البحرى، والاستصلاح الزراعى، وغيرها.

وفى ختام المقابلة، تم الاتفاق على متابعة آليات تنفيذ هذه المقترحات مع الوزارات المعنية خلال الفترة المقبلة.