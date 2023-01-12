رئيس الوزراء يؤكد لسفير العراق مساندة القاهرة لجهود التنمية فى بغداد

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى مصر.

استهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن تمنيات مصر بالتوفيق للحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السودانى، والتأكيد على مساندة مصر لكل جهود التنمية والاستقرار فى العراق الشقيق.

وأكد مدبولى أهمية بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وكذا تسريع وتيرة التعاون المتعلقة بمشاركة الشركات المصرية فى جهود البناء وإعادة الإعمار فى ربوع العراق.

من جانبه، تطرق سفير العراق إلى التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، مستعرضاً أهم الموضوعات المقترح أن يتم تناولها خلال الاجتماعات. كما أكد أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على آليات جديدة لتعزيز مشاركة الشركات المصرية فى جهود إعادة الإعمار فى العراق.