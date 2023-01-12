رئيس "الكلدانية" فى مصر يزور الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

كتب: محمد الأحمدى

استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، المونسينيور بولس سآتى، رئيس الطائفة الكلدانية فى مصر، اليوم الخميس، برفقة وفد رفيع المستوى من الكنيسة الكلدانية فى مصر؛ وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بحضور الدكتور القس إسطفانوس زكى، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر.

وخلال اللقاء، تم تبادل التهانى، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدم المونسينيور بولس سآتى، هدية تذكارية للدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "سعداء بزيارتكم اليوم، والتى تعبر عن عمق روابط المحبة بيننا، وفرحنا بالميلاد هو رسالتنا".

ومن جانبه، قال رئيس الطائفة الكلدانية فى مصر: "نقدر النشاط الكبير للطائفة الإنجيلية بمصر، ودورها فى خدمة المجتمع المصرى، وزيارة اليوم تؤكد حقيقة ومعنى الوحدة والمحبة بين الكنائس فى مصر".

وكان الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، استقبل أمس الأربعاء، قيادات ورموز الطائفة الإنجيلية بمصر، فى زيارة محبة وتقدير بعد شفائه من فيروس كورونا.

وخلال كلمته وجه الشكر للسيد نائب رئيس الطائفة ولجميع السادة الحضور، وقال: "زيارتكم اليوم تعكس عمق المحبة الحقيقية، وشعورى بالسعادة لا يوصف بمساندة إخوتى من القسوس وقيادات الطائفة الإنجيلية لى من أول لحظة".

شارك فى الزيارة الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس اسطفانوس زكى، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من السادة أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب المصرى، وعمداء كليات اللاهوت الإنجيلية، وقيادات سنودس النيل الإنجيلي.

يذكر أن إصابة رئيس الإنجيلية بفيروس كورونا، لم تسمح بمشاركته فى الاحتفال الرسمى للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد فى 6 يناير الجارى فى كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

وكان القس سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، إصابة الدكتور القس أندريه ذكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر. بكورونا، مما أدى لغيابه عن الاحتفال الرسمى للطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بحضور محافظ القاهرة، وعدد من الشخصيات العامة وكبار الكتاب وكبار رجال الدولة ورؤساء تحرير الصحف والقنوات الفضائية وبحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع.

وقال القس سامح موريس: "أعلن بكل حزن عن إصابة الدكتور القس أندريه ذكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بكوڤيد 19، وهو حملنى رسالة اعتذار وحزن لغيابه عن الاحتفال".