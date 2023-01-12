رئيس الطائفة الكلدانية يزور الكنيسة الأسقفية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

كتب: محمد الأحمدى

استقبل الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الخور أسقف بولس ساتى، المدبر البطريركى للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، على رأس وفد من أعضاء المجلس الاستشارى للأبروشية وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة: تشرفت بلقاءكم فى حفل رسامتكم أسقف إذ تجمعتا علاقة وطيدة بعائلة الكنيسة الكاثوليكية حول العالم بما فيها طائفة الكلدان.

وأضاف رئيس الأساقفة: الوحدة المسيحية أهميتها أن تضع الكنائس فى نسيج واحد وهو ما نحتاجه فى الفترة الحالية ونسعى إليه من خلال الحوار المسكونى مع الكنائس الأخرى.

ومن جانبه قال الأسقف بولس: تعلمت الكثير عن الكنيسة فى مصر فالأسرار الكنسية تأثرت ببعضها البعض كثيرا بين الكنيسة الشرقية والغربية.

ضم الوفد من الكنيسة الكلدانية من المجلس الاستشارى للطائفة الدكتور كريم شيخو وفؤاد شيخو وفريد حنا ورومانى البير وخلود وليم ونيفين سمعان، وحضر من الكنيسة الأسقفية القس يشوع يعقوب عميد مساعد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك والقس ميشيل ميلاد راعى الكنيسة الأسقفية بمنطقة الجيزة.

استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، المونسينيور بولس سآتى، رئيس الطائفة الكلدانية فى مصر، اليوم الخميس، برفقة وفد رفيع المستوى من الكنيسة الكلدانية فى مصر؛ وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بحضور الدكتور القس إسطفانوس زكى، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر.

وخلال اللقاء، تم تبادل التهانى، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدم المونسينيور بولس سآتى، هدية تذكارية للدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "سعداء بزيارتكم اليوم، والتى تعبر عن عمق روابط المحبة بيننا، وفرحنا بالميلاد هو رسالتنا".

ومن جانبه، قال رئيس الطائفة الكلدانية فى مصر: "نقدر النشاط الكبير للطائفة الإنجيلية بمصر، ودورها فى خدمة المجتمع المصرى، وزيارة اليوم تؤكد حقيقة ومعنى الوحدة والمحبة بين الكنائس فى مصر".



جانب من الإهداء



جانب من الحضور



جانب من اللقاء



زيارة رئيس الطائفة الكلدانية