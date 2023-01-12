رئيس البرازيل يقيل سفير بلاده فى إسرائيل

فاطمة شوقى

أعلن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إقالة سفير بلاده في إسرائيل جيرسون فيرينتس، وفقا لموقع "بودير 360" البرازيلي.

وأشار الموقع إلى أن إقالة السفير البرازيلي لدى إسرائيل يعتبر واحدة من أول القرارات التي اتخذها الرئيس لولا دا سيلفا في بداية توليه منصبه الجديد ، خاصة وأن فيرينتس تم تعينه من قبل سلفه، جايير بولسونارو ، وهو ما يشير إلى تغير في سياسة البرازيل تجاه إسرائيل خلال الفترات المقبلة.

وقال وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، عند تشكيل الحكومة الجديدة، أنه في ظل حكومة لولا التي تولت السلطة في بداية الشهر، فإن البرازيل "ستتعاون مع الدول العربية، وفي مقدمتها فلسطين"، مشيرا إلى أن "العلاقات بين برازيليا وتل أبيب كانت جيدة خلال فترة ولاية بولسونارو"، لافتا إلى أن البرازيل "غيرت في عهده أنماط التصويت التقليدية لها في الأمم المتحدة ودعمت إسرائيل بالمنظمات الدولية".

وكان رئيس البرازيل، أعلن في وقت سابق أن بلاده ستدعم فلسطين بقوة ، وستسعى جاهدة لاستعادة الحرية والاستقلال للبلاد كدولة مستقلة وذات سيادة داخل حدود عام 1967.

وجدد دا سيلفا التزام البرازيل بدعم قضية الشعب الفلسطيني، قائلا إن بلاده ستدعم جهود فلسطين في كافة المحافل الدولية.

كما أعاد الرئيس البرازيلي التأكيد على التزامه المبدئي بدعم القضية الفلسطينية، والتزام بلاده لكي تكون سندا لجهود دولة فلسطين في المحافل الدولية كافة.

واستذكر زيارته إلى فلسطين منذ سنوات، واستقباله للرئيس الفلسطيني، محمود عباس في برازيليا ومدن أخرى في البرازيل، معربا عن سعادته بلقاء الرئيس عباس من جديد.

وهزم لولا دا سيلفا، وهو سياسي يساري، جاير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، وكان يشغل منصب رئيس البرازيل في الفترة من 2002 إلى عام 2010.