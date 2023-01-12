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تخفيضات تصل لـ30 % بمعارض "أهلا رمضان" بمختلف مراكز الشرقية

الخميس، 12 يناير 2023 02:23 م
تخفيضات تصل لـ30 % بمعارض "أهلا رمضان" بمختلف مراكز الشرقية معارض أهلا رمضان بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على طرح سلع غذائية بمعارض "أهلاً رمضان" بمختلف مراكز ومدن المحافظة بأسعار مخفضة بنسبه تتراوح ما بين 10 إلي 30%، عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت، وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية. 

ووجه المحافظ فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، بضرورة التنسيق المستمر مع رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
 
ومن جانبها أوضحت وكيل الوزارة، أنه تم الإنتهاء من تجهيزات معارض "أهلا رمضان" وشوادر لبيع السلع الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع المحافظة والغرفة التجارية، بالإضافه إلى 32 منفذ أمان تابع لوزارة الداخلية و54 سيارة متنقلة تابعة للداخلية ، و13سلسلة تجارية مشاركة في المعرض لعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة لسد احتياجات الجمهور.
 
أكدت وكيل وزارة تموين الشرقية، أن المديرية ترفع درجة الإستعدادات بتكثيف الحملات علي التجار التموينين ومشروع جمعيتي والمحال التجارية والهايبر ماركت والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم و منافذ بيع السلع الثابته والمتحركة والشوادر للتأكد من وجود السلع وعدم المغالاة في الأسعار، مع التشديد بالإلتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها.
 

الشرقية

معرض اهلا رمضان بالشرقية

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