حجز قضية مقتل شخص على يد ميكانيكى بسبب خلافات مالية بقليوب لفبراير بالحكم

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامى وردخان، وأمانة سر حلمى محمود، حجز قضية اتهام ميكانيكى، وأخرين سبق الحكم عليهم، فى واقعة قتلهم شاب خلال مشاجرة نشبت بينهم وبينه فى عام 2015 بسبب خلافات مالية، بمنطقة منطى دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة 13 فبراير المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.



تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3129 لسنة 2015 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 4689 لسنة 2015 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "أيمن أ ع"، 21 سنة، ميكانيكى، سبق الحكم عليه، و"على إ ا"، 23 سنة، ميكانيكى، المتهم الحالى بعدما تم ضبطه، و"محمد إ ا"، 22 سنة، عامل، هارب، قتلوا المجنى عليه "سعيد س س"، سائق، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وتفكروا بروية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجنى عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء "فرد خرطوش وطبنجة ومطواة قرن غزال"، وتربصوا به حال خروجه من مسكنه، وما أن ظفروا به حتى بادره المتهم الأول بثلاثة أعيرة نارية من سلاح نارى "طبنجة" إحرازه، وأطلق الثانى "المتهم الحالي" صوبه عيارا ناريا من سلاح نارى "فرد خرطوش"، وأثخنه الثانى بطعنه بمطواة حوزته، وتركوه ظنا منهم بوفاته محدثين إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتى تسببت فى وفاته على النحو المبين بالتحقيقات.



واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس"، وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الإتهام السابق، أما المتهم الثانى "الحالي"، أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الإتهام السابق، المتهم الثالث أحرز سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني.