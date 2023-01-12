جلسة لتقييم الأثر البيئى لمشروع إنشاء وتشغيل مستودعات بترولية بميناء الحمراء

كتبت -مروة الغول

عقدت شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو" إحدى شركات قطاع البترول و شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" ، جلسة التشاور المجتمعي لمشروع إنشاء وتشغيل مستودعات تخزين وتوزيع المنتجات البترولية جنوب الطريق الساحلي بمنطقة توسعات ميناء الحمراء البترولي وذلك في إطار الحرص على تطبيق مبدأ التنمية المستدامة.

ويعتبر المشروع مكون هام من الاستراتيجية القومية لقطاع البترول والتي تهدف إلى رفع قدرة ميناء الحمراء على استيعاب كميات كبيرة من الزيت الخام ومن ثم زيادة الصادرات البترولية ، حيث ستدعم المرحلة الأولى من المشروع عملية تخزين وتوزيع المنتجات البترولية بمدينة العلميين الجديدة محافظة مطروح.

شارك في الجلسة طاهر مفتاح نائبًا عن محافظ مطروح، والمهندس إبراهيم مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة ويبكو، والمهندس عماد عبد الرازق رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة بتروسيف، والكيميائي جمال فتحي مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة والمشرف على البيئة والأمن الصناعي، و المهندس مدحت شعبان، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للمسئولية المجتمعية، والدكتورة هند صالح، مدير عام حماية البيئة بالهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس محمد أبو شوشة، ممثل وزارة البترول، والسادة ممثلي جهاز شئون البيئة، و وقيادات المجتمع المدني والقيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية بمحافظة مطروح.

وخلال الجلسة أوضحت المناقشات أن أعمال المشروع المقترح تمت استنادًا إلى المعايير التي تأخذ بالاعتبار أقصى مسارًا وأقل تكلفة بالإضافة إلى اعتبارات التصميم الهندسي والعوامل المتعلقة بالبيئة والمجتمع المحيط وتطبيق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والتعديلات التي تليه ،وقد قامت شركة بتروسيف وبترول الصحراء الغربية "ويبكو" بالرد على كافة الاستفسارات.

يذكر أن ميناء الحمرا البترولى بالعلمين فاز بجائزة أفضل ميناء تخصصى على مستوى مصر، فقد فاز ميناء الحمرا البترولى بالعلمين أحد أهم موانئ قطاع البترول بجائزة التميز لأفضل ميناء تخصصى على مستوى مصر لعام 2022، وذلك لتميزه فى تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية ومعايير الأمن والسلامة، ويعتبر هذا الانجاز تنفيذاً لخطة التطوير والتحديث غير المسبوقة والمشروعات الجديدة بالميناء لتحويله لميناء متكامل فى اطار استراتيجية تطوير البنية التحتية والموانئ البترولية ورفع كفاءتها لدعم دور مصر الاقليمى كمركز لتداول وتجارة البترول والغاز.