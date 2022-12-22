بتروسيف توقع عقد تشغيل وحدة الإطفاء بجونة حوض البترول بميناء الإسكندرية

كتبتة-مروة الغول

وقعت شركة الإسكندرية للبترول وشركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" إحدى شركات قطاع البترول، عقد إدارة وتشغيل وحدة الإطفاء بجونة حوض البترول التابع للجنة الجغرافية البترولية داخل ميناء الإسكندرية، وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بدعم منظومة السلامة في جميع شركات قطاع البترول.

وقع العقد المهندس محمد صبحي عامر، رئيس شركة الإسكندرية للبترول، والمهندس عماد عبد الرازق، رئيس شركة بتروسيف، وذلك بحضور كبار المسئولين من الشركتين.

وتقوم شركة بتروسيف من خلال فريق العمل بوحدة الإطفاء بتأمين الأعمال التي قد ينتج عنها حرائق، وإجراء التفتيش الدوري على معدات وأنظمة الإطفاء وكذلك تشغيل سيارة الإطفاء التابعة لشركة الإسكندرية للبترول، للتأكد من جاهزيتها لمواجهة أية حالات طارئة، والتعامل مع كافة الحرائق المرتبطة بالنشاط وغيرها داخل جونة حوض البترول.

وستعمل شركتي الإسكندرية للبترول وبتروسيف خلال الفترة المقبلة على تطوير التعاون في مجالات السلامة والبيئة والتدريب والمشروعات الهندسية بهدف تقديم الدعم اللازم لجميع قطاعات شركة الإسكندرية للبترول.

يذكر أن شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" إحدى شركات قطاع البترول ، كانت قد نشرت على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عقوبات مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية حيث حدد قانون العمل الجديد الصادر مؤخرا عن مجلس النواب عددًا من العقوبات حول، مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وتنص المادة 256 من القانون، على أن «يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

( أ ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.

(ب) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

كما تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:

( أ ) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.

(ب) مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.