جلسة عرفية وتقديم الكفن ينهي خصومة ثأرية بشبين القناطر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية "نوى" دائرة مركز شرطة شبين القناطر، على خلفية مقتل "أ س ج"، 48 سنة، يعمل بإحدى الشركات خلال مشاجرة بسبب ركنة سيارة أمام المنزل.

وعقدت جلسة الصلح وسط إجراءات أمنية مشددة، بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، ومعاوني المباحث، وبحضور القضاة العرفيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار العائلات، وأكثر من 500 شخص من العائلتين وأهالي القرية بشبين القناطر.

وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وقام أولاد عم المتهم بتقديم الكفن لأولاد عمهم أهلية القتيل وتقبله منه وتصافح الطرفان إتمامًا وإعلانًا بالتصالح فيما بينهما، وعقب ذلك انتهت الجلسة وانصرف الحاضرون في هدوء تام.

وفي وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، وسبق اتهامه بعدد من القضايا، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ علي السلاح الناري والذخائر، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز، بقيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "أ ع أ"، وشهرته "فرج"، 32 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 3 قضايا، ومقيم منطقة الجعافرة دائرة المركز، وبحوزته حوالي 1 كيلو جرام من مخدري الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وميزان حساس.



أثناء تقديم الكفن



القسم على كتاب الله



المشاركين بالجلسة العرفية



جانب من الجلسة العرفية



