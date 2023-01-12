جامعة كفر الشيخ تعلن عن رحلات للأقصر وأسوان ضمن سلسلة رحلات "اعرف بلدك"

تُنظم جامعة كفر الشيخ، رحلة لطلاب الجامعة لمدينتي «الأقصر وأسوان»، ضمن سلسلة رحلات «اعرف بلدك» التي تدعمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد مصطفى عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، في بيان لها، عن قيام رحلة إلى مدينتي «الأقصر وأسوان» في الفترة من الجمعة 27 يناير وحتى 3 فبراير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تنفيذاً لسلسة رحلات «اعرف بلدك» وفق شروط ميسرة للسفر، على أن تتحمل وزارة الشباب والرياضة قيمة الإقامة، والإعاشة الكاملة، والانتقالات، ورسوم المزارات السياحية المدرجة فى برنامج الرحلة، مع إتاحة الفرصة لمن لم يسبق لهم القيام بنفس الرحلة من قبل.

وأضاف البيان، أنه يجب على الراغبين في الاشتراك في الرحلة تسديد قيمة الاشتراك للفرد الواحد «1500» جنيهاً و «15 جنيه رسوم الدفع الإلكتروني»، على أن يكون آخر موعد لتقديم الاستمارة معتمدة + الاشتراك يوم الأربعاء 18 يناير 2023، مع عدم قبول أي مشارك ممن سبق لهم الاشتراك بنفس الرحلة خلال العامين الماضيين، وأنه لا يجوز تبديل المشارك بآخر، ولا يُمكن استرداد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة، وأي مخالفة لشروط الاشتراك تعني الترحيل الفوري من الرحلة على نفقة المشترك.

وأوضح البيان أن مبادرة «اعرف بلدك»، انطلقت في شهر ديسمبر لعام 2020، وهدفها إجراء زيارات تبادلية بين محافظات الجمهورية المختلفة، لإعادة الانتماء والولاء للوطن، بالإضافة لإثراء الوعي السياحي والأثري خاصة بين طلبة الجامعات المختلفة وبين الفئات التي توليها الدولة والقيادة السياسية اهتمام كبير لشرائح ذوي الاحتياجات الخاصة من مرضى السرطان وكبار السن ثم دمجهم في المبادرة باشراكهم في رحلات وجولات تتناسب معهم سواء في محافظاتهم أو محافظات مصر المختلفة، لتضافر جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها في إسعادهم، وتعزيز دمجهم وانتمائهم للوطن