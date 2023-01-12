"ثقافة شمال سيناء" تناقش دور الأسرة فى تعزيز قيم الولاء والانتماء

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت الهيئة العامة ل قصور الثقافة تقديم أنشطة متنوعة لتعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات الثقافية والفنية واكتشاف المواهب بكافة المجالات، بإقليم القناة وسيناء الثقافى، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء.

وأعلنت ثقافة شمال سيناء أنه عقدت إدارة الدراسات والبحوث بالفرع محاضرة تثقيفية بجمعية حقوق المرأة السيناوية بالعريش، بعنوان "دور الأسرة في تعزيز قيم الولاء والانتماء عند الأبناء" ألفاها الاستاذة سوسن حجاب كبير باحثين وخبيرة بقضايا المرأة والبيئة وعضو مجلس الشعب السابق، حضرها عدد كبير من السيدات وربات البيوت، أدارها نسرين الشوربجي مدير ادارة الدراسات والبحوث بالفرع، كما عقد بقصر ثقافة العريش بإدارة الفنانه إيناس سمير معرض رسوم أطفال نتجاج الورش الفنية لرواد القصر ، كما قام ببيت ثقافة المساعد بعرض لفيلم "مش انا" سينما الأطفال على جهاز الفيديو بروجكتور، عرضه للرواد أحمد صابر مدير البيت.

وعقد قصر ثقافة بئر العبد بإدارة عبدالسميع نوفل

محاضرة تثقيفية بعنوان " النفس والغرور " وذلك بإحدى التجمعات السكنية لقرية النجاح التابعة لمركز ومدينة بئر العبد حاضرها الأستاذ محمود عيد، تحدث فيها عن أهمية تهذيب النفس وقال أن الكبرياء رداء الله سبحانه وتعالى لا يحق لأحد من عباده أن يرتديه... الخ، أدارها إبراهيم القطاوى مسئول النشاط .