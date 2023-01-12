تونس والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون فى مجال الترميم بقطاع التراث

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بحثت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة "حياة قطاط القرمازي" مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتّحدة الأمريكية بتونس "ناتاشا فرانسيسكى" دعم استراتيجية التعاون المشترك بين البلدين في مجال الترميم بقطاع التراث.

وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية أهمية التعاون وتبادل الخبرات في مجال نقل الرصيد الوطني للفن التشكيلي وحفظه وفق مقاييس علمية دقيقة من مقرّه الحالي بباردو إلى متحف خاص بالفن المعاصر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وذلك في إطار سعي وزارة الإشراف بمختلف مصالحها المختصة لحماية الذاكرة الوطنية من كل أشكال الإتلاف.

من جانبها، أشارت "ناتاشا فرانسيسكي" إلي إمكانية التنسيق مع السفارة الأمريكية بتونس يمكن أن توفر مختصّين في مجالات حفظ التراث وترميمه ضمن اتفاقيات عمل مبرمة بين الطرفين ، و زيارة ممثّلين لصناديق دعم أمريكية مختصة في مجال التعاون الثقافي للاطّلاع على المشاريع الكبرى في الحفاظ على التراث وترميمه.

تضمن اللقاء عدد من المقترحات الخاصة بترميم عدد من المواقع منها "دار بن عبد الله" بالمدينة العتيقة وقصر برج البكوش بأريانة وقصر الآداب والفنون "القصر السّعيد".