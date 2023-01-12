اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 يناير 2023 04:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تكاثف السحب الركامية المنخفضة فى سماء الإسكندرية بعد الأمطار الغزيرة.. صور

الخميس، 12 يناير 2023 04:18 م
تكاثف السحب الركامية المنخفضة فى سماء الإسكندرية بعد الأمطار الغزيرة.. صور تكاثف السحب الركامية المنخفضة فى السماء
الإسكندرية- جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشرت السحب الركامية المنخفضة فى سماء الإسكندرية، بعد أمطار رعدية غزيرة شهدتها المحافظة فجرا، حيث شهدت المحافظة أمطارا رعدية غزيرة من الساعات الأولى من فجر اليوم، على كافة أنحاء المحافظة، وتتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ فى شهر طوبة أحد أكثر أشهر الشتاء برود، إذ شهدت المحافظة انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وتساقط كرات خفيفة من الثلج.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الامتحانات اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق.
 
وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية  اليوم، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
 
وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوى الأحياء، للتعامل مع كميات الأمطار غير المسبوقة وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.
 
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
 
 وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.
 
وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.
 
IMG-20230112-WA0044
تكاثف السحب الركامية المنخفضة فى السماء

IMG-20230112-WA0045
تكاثف السحب الركامية المنخفضة فى السماء

IMG-20230112-WA0046
تكاثف السحب الركامية المنخفضة فى السماء
 
 

 


الطقس إسكندرية

طقس إسكندرية

الطقس اليوم فى إسكندرية

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

"مياه الشرب بالإسكندرية".. الدفع بـ14 طلمبة لشفط مياه الأمطار المتراكمة

الخميس، 12 يناير 2023 03:49 م

طقس شتوي بالمحافظات.. أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء.. وطقس الإسكندرية متقلب ومائل للبرودة.. شمس متقطعة وأجواء باردة بالمنوفية والغربية.. والتنمية المحلية توجه المحافظات برفع حالة الطوارئ

الخميس، 12 يناير 2023 01:00 م

"آثار الإسكندرية": الوضع مستقر بالمناطق الأثرية وغرفة عمليات لمتابعة الأمطار

الخميس، 12 يناير 2023 12:52 م

توقف الأمطار وتحسن ملحوظ فى الأحوال الجوية بالإسكندرية.. صور

الخميس، 12 يناير 2023 11:58 ص

أمطار الفجر بالإسكندرية.. الدفع بـ 150 سيارة لرفع تراكمات مياه الأمطار الرعدية من الشوارع.. المحافظ يعلن تعطيل الامتحانات بالمدارس واستمرار رفع حالة الطوارئ.. ويؤكد جاهزية 202 محطة رفع.. صور

الخميس، 12 يناير 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة