تفاصيل لقاءات وفعاليات قافلة الأزهر الدعوية بمختلف أرجاء الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت قافلة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، خلال الأسبوع الجاري إلى محافظة الأقصر، وذلك برعاية من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبتوجيه من الدكتور نظير عياد الأمين العام للمجمع، حيث استهلت القافلة أنشطتها الدعوية بمقابلة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والكنيسة الإنجيلية لتهنئة قادتها بالعام الميلادي الجديد.

ومن جانبه أكد الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية، إلى أن القافلة لم تدخر جهداً من أجل الوصول لأهدافها الإستراتيجية وهي التواصل المباشر مع الناس، ونشر الوعي بالمفاهيم الصحيحة المتعلقة بالقضايا الأسرية والمجتمعية التي تلامس واقعهم، ومواجهة التحديات والمشكلات المجتمعية حتى يتمكن الجميع من إتخاذ قرارات حياتية مناسبة تحقق الاستقرار الأسري بينهم جميعاً.

وأشار الشيخ عمر سيد أبو خليل، فى بيان صحفى، إلى أن القافلة استهدفت مصنع سكر أرمنت ومستشفى حورس التخصصي ومستشفى طيبة التخصصي بإسنا وقصور الثقافة، ومراكز الشباب والمساجد ودور الرعاية الاجتماعية وفرق الأمن والسجون، وتختتم القافلة أعمالها غداً بأداء صلاة الجمعة بمساجد الأقصر، حيث تناولت القافلة الحديث عن ما يلي:- (إتقان العمل وأثره في نهضة الأمم - الإسلام دين النظافة - خطر غياب الوازع الديني على الفرد والمجتمع - دور المرأة المسلمة في بناء المجتمع)، وتضمن ميدان العمل الدعوى ما يلي:- ( المساجد – قصور الثقافة – دور الرعاية – الجمعيات الأهلية – المراكز الشرطية – المؤسسات الحكومية – المستشفيات) وفي جميع ربوع محافظة الأقصر.

وكان استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفقة محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة وفد أعضاء القافلة الدعوية المقامة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وتعليمات الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والتي انطلقت بمحافظة الأقصر السبت الماضي وتستمر أعمالها حتى السبت المقبل 14 من يناير الجارى.

ورحب محافظ الأقصر بشيوخ القافلة مؤكدا على دور الأزهر الشريف في نشر تعاليم الإسلام السمحة وحرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على رفع الوعى لدى أبناء الأمة فى كافة ربوع مصر، حيث تستهدف القافلة نشر الفكر الوسطى ، وتصحيح المفاهيم ، ونشر سماحة الإسلام ، وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب ، والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة وجهودها في التنمية في مختلف المجالات ، وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان ومحاربته للشائعات الكاذبة.



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