بولندا تعلن إصابة متطوعين اثنين خلال تقديم مساعدات إنسانية فى أوكرانيا

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أعلنت وزارة الصحة في بولندا الأربعاء إصابة متطوعين بولنديين اثنين خلال تقديمهما مساعدات إنسانية في أوكرانيا .



وذكر "راديو بولندا" أن قذيفة انفجرت بالقرب من الناشطين -رجل وإمرأة- أثناء توزيعما مساعدات إنسانية بمدينة "بخموت" الأوكرانية، موضحا أن السيدة ستخضع لبتر جزء من الساق فيما أصيب الرجل بشظية.



وتابع الراديو أنه تم نقل الناشطين إلى مستشفى في شرق بولندا أمس الثلاثاء بتنسيق من قبل وزارة الصحة البولندية وأن حالتهما مستقرة.

وكان قد أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا ياروسلاف يانوشيفيتش اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قصفت مستشفى للأطفال فى الإقليم وألحقت أضرارا بوحدة رعاية الأطفال حديثى الولادة.

وقال يانوشيفيتش - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "يواصل الروس القتال ضد مستشفى خيرسون الإقليمي للأطفال.. ومساء أمس، هاجم رجال الشرطة منشأة الرعاية الصحية مرة أخرى وأطلقوا النار على الوحدة التي تقدم فيها الرعاية الطبية للأطفال حديثى الولادة".

وأوضح المسؤول الأوكراني أن المبنى المكون من ستة طوابق لوحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة تضرر وتحطمت جميع نوافذه، كما لحقت أضرار بالعيادة الشاملة بالمستشفى بسبب القصف.