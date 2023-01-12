جاء ذلك فى كلمته أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالبرلمان اليوناني خلال النقاش حول التصديق على الاتفاقية الموقعة بين اليونان ومصر بشأن تشغيل العمالة الموسمية في القطاع الزراعى.

وأضاف "فارفيتسيوتيس" أن الاتفاقية التي قام بتوقيعها في نوفمبر الماضى بالقاهرة، قد وضعت حداً للإتجار بالمهاجرين غير الشرعيين، وأغلقت الثغرات أمام استغلال المهاجرين الموجودين داخل اليونان بشكل غير قانوني.

وثمن "فارفيتسيوتيس" العلاقات اليونانية المصرية، واصفًا مصر بأنها دولة ذات أهمية خاصة بالنسبة للسياسة الخارجية اليونانية، ولها دور رئيسي في استقرار ليبيا وفي منطقة جنوب شرق المتوسط بشكل عام، بالإضافة إلى ارتباطها بعلاقات تاريخية مع اليونان، مشيراً إلى التوقيع علي اتفاقيتين هامتين مع مصر لترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة وتعيين مناطق البحث والإنقاذ.