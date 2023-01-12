بدء موسم حصاد اليوسفى فاكهة الشتاء بمزرعة الملك فاروق بالأقصر.. فيديو

ومن جانبه يقول المهندس الحسينى يوسف مهندس مزرعة بساتين المطاعنة الشهيرة بمزرعة الملك فاروق جنوب الأقصر، إنه تم البدء فى موسم حصاد الموالح من اليوسفى والبرتقال وهى فاكهة الشتاء الشهيرة، التى لا تخلو من المنازل طوال أيام البرودة والطقس المتقلب للعلاج من البرد والحصول على كميات من فيتامين سي وغيرها من الفوائد، حيث إنه من أشهر أنواع اليوسفى بالمزرعة هو اليوسفي السليمانى والبلدى والسعر يتراوح من 5 لـ7 جنيهات للكيلو من المزرعة، كما أن سر حلاوة الموالح داخلها فى الرى بالمياه العذبة.

ويضيف المهندس الحسينى يوسف، لـ"اليوم السابع"، أن المزرعة تضم أكثر من 3 آلاف شجرة مانجو بأنواع مختلفة، كما تضم أكثر من 4 آلاف و500 شجرة برتقال موالح متنوعة، تشمل "برتقال ويوسفي بلدى والخليلي الأحمر والخليلي الأبيض وبرتقال بلدى وصيفي وبذرة وبصرة وليمون مالح"، ونحو 135 نخلة بلح برحى، و65 نخلة بلح سيوة وأصناف بلدى.

وأوضح مهندس مزرعة بساتين المطاعنة الشهيرة بمزرعة الملك فاروق جنوب الأقصر، أنه يتم العمل بموسم حصاد الموالح والتى تضم أكثر من صنف ومنها (اليوسفى البلدى والبذرة) بجانب (البرتقال البلدى والسكرى والخليلي الأحمر والخليلي الأبيض)، حيث تمتاز بجودة الفاكهة فهى تعتبر من المزارع الأولى على مستوى الجمهورية بالنسبة لمزارع وزارة الزراعة، حيث أنها تضم 45 فدان موالح من أصل حوالى 2000 فدان، ومعدل إنتاج الفدان الواحد من 10 لـ15 طن برتقال ويوسفي، حيث إن المزرعة أنشئت عام 1934 بعهد الملك فاروق، ويتم عمل برامج مكافحة وتقليم وحماية على مدار الساعة فى المزرعة لحماية المحاصيل داخلها.

أشجار اليوسفي فى مزرعة الملك فاروق

العمل بموسم حصاد الموالح فى جنوب الأقصر

العمل بموسم حصاد محصول اليوسفي

اليوسفي فى الكراتين عقب حصاده بالمزرعة